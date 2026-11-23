Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Зад мен се крие част от една чаена култура, която някога е пътувала по Древния път на чая чак до Европа и Западна Азия. Колко впечатляваща е тя? Хайде да влезем и да разберем!
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Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Зад мен се крие част от една чаена култура, която някога е пътувала по Древния път на чая чак до Европа и Западна Азия. Колко впечатляваща е тя? Хайде да влезем и да разберем!
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
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