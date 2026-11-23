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Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради руски атаки източно от Змийски остров в Черно море, съобщиха агенция Аджерпрес и БТА. Островът се намира на 35-37 км (около 20 морски мили) източно от делтата на река Дунав и румънския бряг.

Румънските власти са изпратили и предупреждение към населението в северната част на румънския окръг Тулча чрез системата Ro-Alert. Въздушната тревога е била прекратена в 21,15 ч. местно (и българско) време, като не са регистрирани прониквания в националното въздушно пространство.

Островът стана символ на украинската съпротива в първите дни на руската инвазия след репликата на украинските военни: "Русский военный корабль, иди на х*й!" към руските окупатори.