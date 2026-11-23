Д-р Таня Глухчева

Тазгодишната среща на върха страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) се проведе в китайския град Шънджън, известен още като в южния технологичен център. Основните теми бяха маркирани още при встъпителната реч на президента Си Дзинпин, който призова за защита на „свободната и отворена търговия", но също така наблегна и разумното използване на Изкуствения интелект (ИИ) и по-точно – хората да продължават да го контролират, и разбира се, най-необходимото нещо в момента – мир по света.

„Трябва решително да отстояваме основаната на правила многостранна търговска система, в чийто център е Световната търговска организация (СТО), да подкрепяме свободната и отворена търговия и инвестиции, както и да поддържаме стабилността и безпроблемното функциониране на глобалните промишлени и снабдителни вериги", заяви държавният глава.

Западните търговски партньори критикуват Китай за това, че поддържа годишен търговски излишък от над 1 трилион долара чрез политики, които стимулират производството и износа за сметка на вътрешното потребление. Същевременно, Пекин посочва, че прилаганият от него модел за растеж е подходящ за икономика, която все още догонва най-богатите държави в света. Тук за пореден път прави впечатление, че страната, която по официални данни е втора икономическа сила в света, продължава да се мисли за развиваща се и нетолкова богата, колкото са други. Но никой не чува тези думи, защото Западът се е вторачил в това да вижда в Пекин съперник – икономически и политически. Западните страни твърдят, че китайската търговската политика застрашава техните индустрии и работни места. Думи, с които показват, че не са запознати с източната философия, с китайските добри намерения, а именно – всички взаимно да си помагат , който има повече възможности и ресурси, да помага на по-бедните и изостанали държави. Само по този начин светът би могъл да се превърне в по-добро и справедливо място за живеене.

В дискурса на Си Дзинпин също така бяха зададени редица реторични въпроси за това как Азиатско-тихоокеанският регион трябва да реагира на промените на световната сцена.

Изграждането на азиатско-тихоокеанска общност изисква ангажираност към отвореността и интеграцията, заяви китайският президент и призова за открито сътрудничество като "съществено условие за развитието и възраждането на Азиатско-тихоокеанския регион".

Несъмнено, най-важното събитие във форума бе тристранната среща на президентите на трите най-могъщи държави днес – Китай, Русия и САЩ – Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп. Събитието бе предшествано от няколко срещи на четири очи между главните участници. Вероятно това трябваше да ни подскаже, че помежду си ще обсъдят двустранните им въпроси, а после ще се говори по-глобално. А това автоматично изключва Украйна като основна точка, както се спекулираше преди това. Пекин неведнъж е подчертавал, това не е негова война, не е страна в нея и... съответно няма право да се намесва.

Тримата държавни глави бяха съобщили още в самото начало, че става въпрос за "историческа среща". И тя наистина е такава, защото за пръв път в историята президентите на тези държави разговарят едновременно, на една маса.

Си Дзинпин и Владимир Путин подчертаха споделената отговорност на трите световни сили за поддържането на глобалния мир, стратегическата стабилност и решаването на регионалните конфликти. Важното е да се осигури едно по-добро бъдеще. Интересното е кой как си го представя. На Запад - това представлява неговата пълна хегемония, всички да се съобразяват с исканията му и начина, по който разбира "демокрацията", било то и да се наложи да използва военна сила. На Изток идеята е за един многополюсен свят, споделена отговорност за мир и стабилност навсякъде и народите сами да определят управлението си, а конфликтите да се решават по мирен път. В този ред на мисли представата Си, Путин и Тръмп да седнат на една маса и да разговарят, изглеждаше нереалистична. Но се случи. И точно това я прави историческа. Протече спокойно, с умерен тон, всеки изложи и защити идеите си и след 80 минути си стиснаха ръцете като цивилизовани хора.

Обсъжданите теми? Изкуственият интелект - който създава както значителни икономически възможности, така и опасения на международно равнище; реформирането на ООН - и трите държави са не само членове на организацията, но и част от нейните основателки, така че затрудненото й функциониране и нужда от промени ги притесняват; ядрените оръжия, търговските отношения и др. Приета бе и Декларация на държавните глави на Русия, Китай и Съединените щати относно мира, с която се задължават да служат за пример на останалия свят. Кратко, точно и ясно. Поведението им на истински политици, които са наясно, че погледите на всички народи са вперени в тях. А както в Китай твърдят - политиците трябва да служат за пример на хората; те задават еталона на поведение.