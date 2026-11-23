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Китай засилва опазването на тропическите гори на остров Хайнан чрез обединяване на защитени територии, технологичен мониторинг и по-активно участие на местните общности. Националният парк „Тропически гори Хайнан", създаден през 2021 г., обединява над 20 по-малки защитени зони и прилага мерки за естествено възстановяване на екосистемите. В основната защитена зона са извършени екологични премествания на 459 домакинства с общо 1975 души.

За наблюдение на биоразнообразието е изградена интегрирана система, която съчетава сателитни данни, дронове, устройства с инфрачервени камери и обходи на горските служители. Възстановяването на местообитанията вече се отразява в завръщането на редки животински видове.

Моделът на Хайнан беше представен на международна конференция в Хайкоу с участието на представители на над 20 държави. Основните предизвикателства остават климатичните промени, сушата и повишеният риск от горски пожари.