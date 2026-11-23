Китай ще намали минималното изискване за обезпечение при покупки на акции с привлечени средства от 100% на 80%. Мярката, одобрена от Китайската комисия за регулиране на ценните книжа, ще влезе в сила на 30 ноември и се очаква да осигури близо 400 млрд. юана допълнителни средства за пазара.

Фондовите борси в Шанхай и Шънджън обявиха и нов пакет от намаления на таксите, включително премахване на таксата за ползване на звената за обслужване на участниците на пазара. Освен това освобождаването от такси за листване на компании и за обработка на облигационни сделки, въведено по-рано тази година, ще бъде удължено до 2028 г.

Междувременно борсата в Шънджън започна обществено обсъждане на правила за маркет-мейкърите на пазара ChiNext. Очаква се новата система да засили стабилизиращите механизми и устойчивостта на пазара.