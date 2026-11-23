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На 22 ноември вторият произведен в Китай голям круизен кораб „Аида Хуачън" отплава от международното круизно пристанище Нанша в Гуанджоу, с което официално започна първото си търговско пътуване.

На борда му пътуват над 3800 души. За да осигурят бързо и безпроблемно преминаване през граничния контрол, служителите са оптимизирали специално процедурите по обработка на пътниците.

Предстои корабът да извърши над 50 международни круизни пътувания с Гуанджоу като свое основно пристанище. Въвеждането в експлоатация на двата големи китайски круизни кораба показва напредъка на страната в самостоятелното им проектиране, изграждане и търговска експлоатация.