Китайската индустрия за играчки преминава през период на трансформация, в който традиционното производство все по-тясно се преплита с технологичните иновации и новите потребителски тенденции. Изкуственият интелект, културните мотиви и колекционерските продукти създават нови пазарни ниши и променят както асортимента, така и бизнес моделите на производителите, съобщава КМГ.

Според „Бялата книга за развитието на китайската индустрия за играчки и детски стоки за 2026 г." през 2025 г. продажбите на традиционни играчки в Китай са достигнали 103,53 млрд. юана, което е ръст от 5,8% на годишна база. Особено динамично се развива сегментът на модерните дизайнерски и колекционерски играчки, чийто пазар е нараснал с 45,4% до 67,69 млрд. юана.

На неотдавнашното Международно изложение за играчки в Шанхай бяха представени редица иновативни продукти, сред които играчки с изкуствен интелект (ИИ), антистрес изделия и конструктори, вдъхновени от традиционната китайска култура. Новите тенденции показват, че индустрията постепенно излиза извън рамките на традиционното производство, като все по-голямо значение придобиват интеграцията с други индустрии, практическото приложение на новите технологии и безопасността на продуктите. По данни на китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии пазарът на играчки с ИИ в страната е достигнал 29 млрд. юана през 2025 г., а прогнозите са през 2026 г. обемът му да надхвърли 34,2 млрд. юана. Развитието на този сегмент се съсредоточава основно в три направления – образователни играчки, продукти за емоционална подкрепа и играчки, базирани на популярни герои и марки от развлекателната индустрия.

Бързото разрастване на пазара обаче поставя и нови предизвикателства, свързани с еднообразието на продуктите, преувеличените технически характеристики и защитата на личните данни на децата. Според представители на индустрията бъдещето принадлежи на специализираните продукти, които предлагат реална полза, качествено съдържание и надеждна защита.

Председателят на Китайската асоциация за играчки и детски стоки Джан Ин посочи, че развитието на сектора все по-ясно се определя от три тенденции – съчетаване на играчките с културата, популярните интелектуални марки и изкуствения интелект. Така китайските производители се стремят да превърнат играчките не просто в средство за забавление, а в носител на знания, култура и емоционални преживявания.