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Украйна стои зад атаката, потопила руски военен кораб край бреговете на Либия, потвърди украинският президент Володимир Зеленски.

Украинските сили са използвали седем морски дрона украинско производство при операцията, при която край Бенгази, Либия, беше потопена руската корвета "Меркурий". Украинският лидер определи плавателния съд като един от най-новите в състава на руските военноморски сили и заяви, че той е бил приет на въоръжение през 2023 г. по време на инвазията, пише БТА.

"Продължаваме операциите си в определените акватории. Отговаряме на руската агресия. Развиваме украинското въоръжение", написа президентът на Украйна.