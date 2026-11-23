Двама руски дипломати са експулсирани от Кипър, след като са били заподозрени в шпионаж.

Според кипърската телевизия "Антена" двамата руски граждани са напуснали държавата в началото на миналата седмица по искане на силите за сигурност. Дипломатите са действали като агенти под прикритие на руските тайни служби и са били поставени под наблюдение от кипърското разузнаване, пише БТА. Разследване на кипърското разузнаване е установило, че руснаците са поддържали контакти с кипърски граждани, които поради заеманите от тях постове имат достъп до конфиденциална информация. Целта на руските дипломати била събиране на секретна информация по въпроси, които засягат пряко сигурността на Кипър и Европейския съюз. Шпионската дейност на чуждестранните граждани се е осъществявала и в периода, през който Кипър заемаше ротационното председателство на ЕС през първата половина на 2026 г.

Според информация на "Политико" шпионската мрежа е търсила достъп до информация за технологии, чийто трансфер към Русия е забранен съгласно санкциите на ЕС. "Политико" се позовава на официални представители на кипърското правителство. Изданието се е свързало с посолството на Русия в Никозия и е поискало коментар по въпроса, но не е получило отговор.

Някога Москва беше смятана за основен източник на преки чуждестранни инвестиции за Кипър, а островът служеше като банков център за руски инвеститори - от търговци на оръжие до компании в хазартния сектор. През последните години обаче санкциите на ЕС, регулаторният натиск и промените в геополитическата ориентация принудиха Никозия да се дистанцира от подобен тип инвестиции. Като страна членка на ЕС Кипър подкрепи европейските санкции срещу Русия след нахлуването й в Украйна.

По данни на Службата за външно разузнаване на Украйна, от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. насам, европейските държави са експулсирали над 700 руски служители от дипломатическите си представителства.