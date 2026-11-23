Петима бивши британски премиери предупредиха министър-председателя на Великобритания Анди Бърнам да не присъединява страната отново към Европейския съюз.

Бившите премиери от Консервативната партия го обвиняват, че прави абсолютно срамен опит да отвори отново раните от Брекзит и да се бори с аргументите от миналото.

Дори бившият министър-председател от Лейбъристката партия Тони Блеър посочва, че Обединеното кралство не бива да се присъединява отново, освен ако ЕС не се реформира и не позволи повече иновации в областта на технологиите.

Реакциите идват след снимка на Бърнам от футболен мач в Нидерландия вчера - на четвъртия ден от европейското му пътуване, след като беше унижен в Брюксел, пише "Дейли мейл".

В петък министър-председателят се похвали, че е "презаредил" отношенията на Великобритания с ЕС, след като е сключил споразумения в областта на храните и селското стопанство, мобилността на младежите и въглеродните емисии.

Оказа се обаче, че е бил поставен в капан от Брюксел, който го е принудил да направи значителни отстъпки и е обвързал споразумението с по-ниски такси за обучение в университетите за студенти от ЕС.

В първото си изявление по въпросите на Европа след напускането на поста си бившият министър-председател от Консервативната партия Риши Сунак предупреди, че британската общественост няма да бъде "благодарна" на Бърнам за това, че пак отваря дебата за Брекзит.

В интервю за „Дейли Мейл" той заяви, че всякакви разговори за повторно присъединяване към ЕС биха били повод за разединение и биха отвлекли вниманието от най-големите предизвикателства, пред които британците са изправени.

Сунак заяви, че секторите на финансовите услуги и технологиите в Обединеното кралство „процъфтяват извън правилата на ЕС", като добави: „Не трябва да се отказваме от тази свобода."

Привърженикът на ЕС Блеър също призова за предпазливост, като заяви, че макар да смята Брекзит за "истинска грешка", светът вече е преодолял въпроса за повторното присъединяване.

„Брекзит вече се случи. Беше преди десет години. Днес дебатът е различен", заяви той пред вестник „Съндей Таймс".

„Проблемът, ако се върнем и се присъединим към Европа, е следният: не мога да кажа, че технологичната революция е най-важното нещо, а след това, ако Европа поеме по грешен път в областта на технологичните иновации, което е възможно и вероятно вече се случва – да се окаже, че е добра идея Великобритания да се присъедини отново", коментира още той.

Блеър също така коментира предишните си изказвания относно повторното присъединяване към блока: "Беше представено, сякаш казвам, че Великобритания просто трябва да се върне и да се присъедини отново. Аз не казвам това. Това е силно обусловено, защото трябва да сме готови да се оттеглим от тези преговори."

Тереза Мей, чието управление беше белязано от мъчителни опити да постигне споразумение за Брекзит заяви, че е „ужасена" от перспективата за повторно присъединяване.

„Това е една от причините, поради които съм леко ужасена от това, за което говори Анди Бърнам - по-нататъшни преговори за влизане в ЕС", каза тя пред Лаура Куенсберг от Би Би Си.

„Освен това ние, като страна, гласувахме за Брекзит. Когато бях министър-председател, бях много ясен – трябва да изпълним волята на избирателите. Затова се страхувам, че моето послание към него всъщност е хората гласуваха за Брекзит. Брекзит е факт. Просто го приемете и продължете напред", посочи още тя.

Борис Джонсън също критикува остро Бърнъм, като заяви, че опитът на премиера да поднови „гражданската война" е напълно срамен и безотговорен.

„Ще отнеме години да се договори споразумение с Брюксел, което ще отнеме времето и енергията на правителството на Обединеното кралство, когато всъщност трябва да решаваме истинските проблеми на страната. От хаотичния и срамен рестарт от миналата седмица е очевидно, че ЕС възнамерява да накаже и да тормози Обединеното кралство", заяви още той.

Изказванията идват, след като Дейвид Камерън, който проведе референдума за Брекзит, призова Бърнам да не предизвиква „десетилетен дебат" за това дали Великобритания да влезе отново в ЕС.

Камерън, който подаде оставка след референдума за напускане на ЕС, заяви, че започването на преговорите ще бъде много дълъг и мъчителен процес.

Лиз Трус описва ЕС като провалена, недемократична супердържава и заяви, че перспективата за повторно присъединяване е чисто безумие.

По време на драматичната среща на върха в Брюксел в петък министър-председателят заяви, че е постигнал споразумение за младите хора, което ще намали разходите за британците. Лидерката на консерваторите Кеми Баденоч обаче попита защо той не е разкрил никакви подробности.

Тя го призова да „каже истината" за споразумението, след като Брюксел даде да се разбере, че то няма да бъде приложено без отделно споразумение относно университетските такси.

Заместник-лидерът на Консерваторите Алекс Бургхарт заяви, че партията му със сигурност ще отмени тази сделка, ако дойде на власт.

ЕС постави шестмесечен краен срок за преговорите относно налагането на същите такси за гражданите на ЕС в британските университети, каквито плащат британците.

Такава мярка би струвала около 450 милиона лири - сума, която вероятно ще бъде поета от данъкоплатците, а не от университетския сектор.

Премиерът преживя и неудобна ситуация, след като търговците на дребно заявиха, че сключеното от него споразумение с ЕС за улесняване на износа на британски хранителни продукти няма да доведе до понижение на цените на храните. Земеделските стопани и производителите на храни приветстваха плана, но Британският консорциум на търговците на дребно заяви, че „е малко вероятно той да окаже някакво влияние върху цените в близко бъдеще".

В него се посочва, че търговията с храни със ЕС е само малка част от крайните цени на рафтовете, а други фактори, като например войната в Близкия изток, са по-значими.