Членовете на мрежата, заподозряна в подготовката на покушение срещу гръцки бизнесмен от ирански и еврейски произход, в миналото са имали връзки с Армията за освобождение на Косово (АОК). Това твърдят източници на гръцкия всекидневник „Катимерини", цитиран от БТА. Мрежата, за която се предполага, че е свързана с Иран, беше разбита от разузнавателните служби на Северна Македония и Гърция.

Според изданието петимата задържани – четирима в Северна Македония и един в Гърция – са излежали многогодишни присъди в Турция за контрабанда на наркотици и оръжие. „Катимерини" свързва групата и с прехвърлянето на големи количества наркотици, предимно хероин, в Австрия, Нидерландия и Белгия. За един от задържаните има улики, че е участвал в нападението срещу полицейски пост в село Гошинце, близо до границата с Косово.

На 21 април 2015 г. около 40 души нападнаха поста и взеха в плен четиримата дежурни полицаи. Според тогавашната полиция на Република Македония нападателите са носели маскировъчни униформи със знаци на АОК и са говорели помежду си на албански.

Предполага се, че планът за убийството е бил изготвен от иранските тайни служби. Посолството на Иран в Атина отрече твърденията. Службите на Северна Македония и Гърция са осуетили заговора по информация от чуждестранно разузнаване. Според публикации в израелски медии сведенията са били предоставени от Мосад.

На 17 ноември директорът на Агенцията за национална сигурност на Северна Македония Боян Христовски съобщи, че операцията е продължила между девет и десет месеца. По думите му агенцията не разполага с данни за подготвяни нападения на територията на Северна Македония