Разузнавателни служби на държави от НАТО са стигнали до извода, че Русия планира още тази година да изведе в орбита спътник, носещ ядрено оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според телевизиите Ен Де Ер и Ве Де Ер и в. „Зюддойче цайтунг" западни институции, сред които германската Федерална разузнавателна служба и Бундесверът, са обменили информация за спътника „Спутник-С". От нея става ясно, че той е бил конструиран преди няколко години и в момента се съхранява в Московска област.

Ройтерс посочва, че руското посолство в Берлин, германската Федерална разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел засега не са отговорили на запитванията на агенцията за коментар.

През 2024 г. Москва отхвърли твърденията на американски представители, че разработва оръжие, способно да унищожава вражески спътници чрез взрив в Космоса. Според представители на САЩ Русия от години работи по оръжие, което би могло да унищожи цяла сателитна мрежа, като използваната от украинската армия система за интернет „Старлинк" на „Спейс Екс".

През май 2024 г. Москва на свой ред обвини Вашингтон, че се стреми да разположи оръжия в Космоса. Обвинението последва отхвърлянето на руска проекторезолюция по въпроса в Съвета за сигурност на ООН