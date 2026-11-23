Албанското външно министерство отхвърли твърденията, че морските дронове, използвани при снощната атака, която потопи руска корвета край либийския град Бенгази, са били пуснати от територията на Албания, предаде АТА.

В официална позиция, публикувана и в социалните мрежи, министерството заяви, че Албания няма участие в инцидента и че територията ѝ не е била използвана или предоставяна за извършване или улесняване на атаката. Ведомството посочи, че обвиненията са разпространени без проверими доказателства, и призова авторите им да коригират информацията.

Версията се появи в Екс, където профилът „Клаш Репорт" (Clash Report) цитира анонимен източник. По-късно платформата „Вижънър" (Visioner) я разпространи в същата мрежа, като посочи албанския град Вльора като отправна точка на дроновете. Твърдението се появи и в други чуждестранни медии, сред които турският сайт „Хаберлер".

Асошиейтед прес съобщи, като се позова на двама неназовани либийски военни представители, че според първоначалното разследване морските дронове са били пуснати от база, използвана от украински сили в Западна Либия. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад атаката, и заяви, че в операцията са използвани седем морски дрона украинско производство.

Потъналата корвета е „Меркурий". Според местните власти тя е била акостирала в пристанището на Бенгази, за да зареди гориво и да попълни запасите си по споразумение между Русия и правителството в Източна Либия.