Дания ще предложи забрана на мобилните телефони в началните и прогимназиалните училища от началото на учебната година през 2027 г. Предвижда се и филтриране на съдържанието в училищните мрежи, съобщи датското Министерство на образованието, цитирано от Ройтерс и БТА.

„Децата трябва да могат да ходят на училище, без постоянно да се разсейват от неща като социалните мрежи, онлайн пазаруването и игрите", заяви министърът на образованието Магнус Хойнике.

Предложената забрана ще обхваща и други лични електронни устройства с достъп до интернет. По време на учебните часове филтрите ще блокират сайтове без образователна или педагогическа стойност, включително социални мрежи, сайтове за игри и онлайн магазини. Всяка община и всяко училище ще решават самостоятелно кои сайтове да блокират.

Нидерландия, Южна Корея и Италия вече са въвели забрани за използването на смартфони заради опасения за концентрацията и поведението на учениците. През юни Полша и Чехия също предложиха подобни мерки.

Нидерландия планира от 1 януари 2027 г. да разшири ограниченията, които в много училища сега важат основно в класната стая. Предложението обхваща и междучасията, училищните дворове и залите за събития.