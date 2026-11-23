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Кремъл отхвърли информацията на германски медии, че Русия планира още тази година да изведе в орбита сателит, носещ ядрено оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Два германски телевизионни канала и в. „Зюддойче цайтунг" съобщиха, че разузнавателни служби на държави от НАТО са стигнали до извода, че Москва подготвя подобно изстрелване.

„Не, не сме виждали тези съобщения", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос на редовната си пресконференция. „Едва ли си заслужава да ги приемаме сериозно", добави той, като посочи, че става дума за „твърдения на неизвестен човек" и „твърде много предполагаеми неща".