Саудитският престолонаследник и министър-председател принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд прие българския премиер Румен Радев в Рияд на 22 ноември. След официалната церемония по посрещането двете делегации проведоха разговори, съобщи Саудитската агенция по печата (СПА), цитирана от БТА.

Престолонаследникът приветства Радев с добре дошъл в кралството, а българският премиер изрази задоволство от посещението и срещата. Двете страни направиха преглед на двустранните отношения и обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в различни сектори. Сред темите бяха и последните регионални и международни събития и усилията, свързани с тях.

От българска страна в разговорите участваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев, на транспорта и съобщенията Георги Пеев, на иновациите и цифровата трансформация Иван Василев и на туризма Илин Димитров, както и българският посланик в Саудитска Арабия Любомир Попов.

От саудитска страна присъстваха заместник-губернаторът на провинция Рияд принц Мохамед бин Абдулрахман бин Абдулазиз, външният министър принц Фейсал бин Фархан бин Абдула и държавният министър и съветник по националната сигурност д-р Мусаед ал Айбан. В разговорите участваха още министърът на търговията Маджид ал Касаби, който придружава Радев по време на визитата, и министрите на туризма Ахмед ал Хатиб, на комуникациите и информационните технологии Абдула ас Суаха и на икономиката и планирането Фейсал ал Ибрахим, както и саудитският посланик в България д-р Рами ал Отайби.