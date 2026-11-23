Дарданелите са затворени и в двете посоки за кораби, които развиват скорост под 10 възела, заради силно морско течение, съобщи Бреговата охрана в Чанаккале, цитирана от БТА. Ограничението е в сила от 9:00 ч. на 23 ноември. Засега няма информация кога ще бъде отменено.

Заради лошото време са отменени и фериботните курсове от Чанаккале до островите Гьокчеада и Бозджаада в Егейско море. Очаква се плаванията да бъдат възобновени след 18:00 ч.

За 23 ноември в 22 турски окръга е обявен жълт код за силен вятър, гръмотевици и дъжд. Неблагоприятното време ще засегне предимно западната и северната част на Турция, в районите край Черно, Мраморно и Егейско море.