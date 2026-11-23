Глоба от 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка за 60 дни при нечетлива регистрационна табела предвижда законопроект на гръцкото Министерство на инфраструктурата и транспорта. Сред предложенията са и ограничения за управление на мощни автомобили от неопитни водачи и задължително видеозаснемане на практическите шофьорски изпити. Проектът е представен за обществено обсъждане в събота, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Санкцията ще се налага, ако регистрационният номер не се вижда ясно или не може да бъде разпознат от камери и други технически средства за контрол. Според проекта е достатъчно само една от табелите да е нечетлива, независимо от причината.

За да управляват автомобили с мощност над 340 конски сили, водачите ще трябва да са навършили 22 години и да имат книжка за съответната категория от поне три години. През първата година след получаването на книжка новите шофьори ще трябва да поставят отличителен знак на автомобила, който управляват. Практическите изпити ще се записват с 360-градусова камера.

При някои по-леки нарушения на правилата за паркиране се предлага глобата да се удвои от 30 на 60 евро, а отнемането на книжката за 10 дни да отпадне. Промяната обхваща паркирането върху разделителни острови, на места за зареждане на електромобили и в нарушение на определени забранителни знаци. Засега няма дата за влизане в сила на мерките, ако бъдат одобрени.

Преди дни гръцки медии съобщиха, че вече се прилагат санкции за необосновано продължаване в лявата лента на магистралата след изпреварване. За водачите на леки автомобили и мотоциклети глобата е 150 евро, а книжката се отнема за 20 дни. За водачите на тежкотоварни автомобили и автобуси санкциите са 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни.