Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че НАТО е готова да се защитава, след като руски летателни обекти нарушиха полското въздушно пространство миналата седмица, предаде ДПА.

„Винаги ще защитаваме всеки сантиметър от нашата територия на НАТО", каза Вадефул на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на алианса в Берлин. В обръщение към руския президент Владимир Путин той подчерта, че НАТО е отбранителен съюз, който е готов да защитава своите членове. Вадефул изрази „пълната си солидарност" с Полша и каза, че поддържа тесен контакт с полския си колега Радослав Шикорски.

Според полското правителство в петък три руски летателни обекта са навлезли във въздушното пространство на страната и са се разбили в югоизточната ѝ част. Първоначално Министерството на отбраната предположи, че става дума за две крилати ракети и един дрон. В неделя прокуратурата съобщи, че анализът на отломките е установил, че и трите обекта са руски крилати ракети Х-101. Няма информация за пострадали.

Очаква се представители на НАТО да обсъдят случая днес на редовните си разговори в Брюксел. В Берлин генералният секретар на алианса Марк Рюте трябва да говори пред Парламентарната асамблея около 13:00 ч. българско време, а в 16:30 ч. българско време ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц във Федералното канцлерство.