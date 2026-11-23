Предполагаеми китайски шпиони са създали сложна мрежа от фалшиви фирми, предлагащи работни места, с цел да предизвикат настоящи и бивши американски длъжностни лица да разкрият правителствени тайни, разкри Си Ен Ен.

От интервюта с десетки хора, засегнати от схемата, както и от анализ на медията на предполагаеми фалшиви уебсайтове, става ясно, че след като администрацията на Доналд Тръмп е уволнила хиляди федерални служители, кръгът на потенциалните цели за получаване на чувствителна информация от САЩ е станал много по-широк. Тези служители са напуснали постовете си без адекватни указания и защита срещу шпионски заговори, което е създало потенциално ценен ресурс за Пекин и слабо място за Вашингтон.

Предполагаемите усилия на Китай не приличат на мистериозна шпионска дейност, а вместо това използват обичайни уебсайтове за набиране на персонал, като LinkedIn, за да влязат в контакт с потенциални жертви. Освен държавни служители, заговорът е насочен към журналисти, търговски консултанти и други лица, които биха могли да разполагат с информация, считана за ценна от противниците на САЩ.

ФБР показа част от механизма на тази коварна измама за набиране на персонал, когато през юни конфискува 13 уебсайта, за които властите твърдят, че са свързани с фалшиви консултантски фирми. Китай отрече обвиненията на ФБР. Си Ен Ен е анализирала софтуерния код на сайтовете, разгледа други подозрителни обяви за работа и е интервюирала хора, към които са се обърнали подобни компании. Медията е идентифицирала още няколко уебсайта, които имитират стила и съдържанието на тези, блокирани от ФБР.

Още два сайта, които старшият анализатор в аналитичния център „Фондация за защита на демокрациите" Макс Лесер е открил, притежават част от същата уеб инфраструктура или други връзки с разкритите уебсайтове. Лесър е установил общо над 100 други уеб домейна, много от които имат сходни характеристики със сайтовете, закрити от ФБР.

Домейн имената са онлайн адресите, които позволяват на потребителите да имат достъп до даден уебсайт. Тази обширна мрежа носи белезите на операция на китайското разузнаване, заявява той.

Повечето от тези домейни останали онлайн и продължили да функционират месеци след като Лесер ги разкрил публично през ноември 2025 г. Много от тях са били спрени през последните месеци, каза той. Експерти посочиха, че досега американските власти са разкрили само малка част от измамата.

„Тези 13 домейна са само върхът на айсберга", заяви Лесер, като се позова на акцията на ФБР през юни. Изземването им е „необходимо, но не е достатъчно. Смятам, че правителството на САЩ трябва да ускори тези мерки за реагиране, когато подобни домейни бъдат сигнализирани пред тях", добави той.

„ФБР продължава да разследва тази дейност и да предприема оторизирани действия за намаляване на заплахата, включително мерки, които може да не са видими за обществеността", заяви пред CNN говорител на бюрото.

„ФБР работи и за повишаване на обществената осведоменост относно заплахата чрез постоянни информационни кампании и комуникации", добавя Лесер.

„Не съм запознат с това, което споменахте. Китай се противопоставя на очернянето на страната чрез разпространяването на така наречения китайски шпионски нарратив", коментира говорител на китайското посолство във Вашингтон.

Тази дейност е част от много по-широка борба за световно господство между Китай и САЩ, която се подхранва от взаимни обвинения в шпионаж. Дженсън Хуанг беше принуден да подаде оставка този месец като главен изпълнителен директор на гиганта в производството на чипове Nvidia, след като стана известно, че е имал връзка с жена, за която някои американски длъжностни лица подозират, че е агент на китайското разузнаване. Пекин отрече всякакви твърдения за шпионаж.

Администрацията на Тръмп също намекна за по-агресивни шпионски действия срещу Китай. Китайските компании са легитимна цел за шпионаж в области като изкуствен интелект, полупроводници и биотехнологии, заяви заместник-директорът на ЦРУ Майкъл Елис в реч през септември.

Стотици хиляди служители напуснаха федералното правителство в резултат на уволнения, оставки и други причини през първата година от завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом – това беше един от най-мащабните масови напускания на федерални служители от десетилетия насам. В района на Вашингтон, окръг Колумбия, изведнъж се появи значително по-голям брой безработни лица, притежаващи достъп до класифицирана информация.

Чуждестранни сили като Китай и Русия реагираха, като наредиха на своите разузнавателни служби да засилят набирането на американци, работещи в сферата на националната сигурност, като се насочиха към онези, които бяха уволнени или смятаха, че са изложени на риск да загубят работата си.

„Създадохме уязвимост, която не беше необходима", каза бивш висш служител на американските разузнавателни служби, като се позова на масовите съкращения.

„Предоставихме достъп и възможност на десетки хиляди, ако не и на стотици хиляди хора, без да разполагаме с необходимите инструменти за справяне с Китайската комунистическа партия", добави още той.

Тези инструменти биха могли да включват предоставянето от страна на правителството на безплатна проверка на миналото на бившите служители във всяка компания, в която те обмислят да работят, каза Холдън Триплет, който беше директор по контраразузнаване в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп.

Интервюта с настоящи и бивши американски служители разкриват какво е да бъдеш отхвърлен от собственото си правителство, но очевидно да бъдеш приет с отворени обятия от враждебна чуждестранна разузнавателна служба.

През пролетта на 2025 г. Уес Брайънт работеше в отдел на Пентагона, фокусиран върху минимизирането на вредите за цивилното население при военни операции, когато, по негови думи, е бил принуден да подаде оставка, след като в медиите е критикувал съкращенията в отдела му. CNN е поискала коментар от Пентагона относно оставката на Брайънт.

„Вече бях изпълнен с гняв заради това, което ми се случи тук, у дома", каза пред CNN Брайънт, бивш старши сержант от ВВС, служил във войните в Ирак и Афганистан.

Американското правителство не прави достатъчно, за да помогне на бившите служители да се предпазят от заговори от този род, заяви Триплет пред CNN. Хората с достъп до класифицирана информация извън правителството обикновено не разполагат със същия достъп до информация, за да проверят подозрителни контакти или предложения за работа, добави той.

Дори ако бивш държавен служител вече не притежава достъп до класифицирана информация, добави Триплет, „има просто огромно количество информация, която според мен е много незащитена, защото след като напуснеш правителството, няма програма, която да поддържа тази поверителност".

Помолен да отговори на тази критика, служител от Службата на директора на националното разузнаване (ODNI), която контролира 17 американски разузнавателни агенции, заяви, че тя е „решена да помогне да се гарантира, че настоящият и бившият персонал разбират рисковете, знаят къде да потърсят насоки и знаят как да докладват за подозрителни контакти".

Центърът за контраразузнаване на ODNI е публикувал множество публични предупреждения, за да помогне на хората да се предпазят от чуждестранни разузнавателни дейности, каза представителят. Тези публикации са засягали онлайн атаките срещу настоящи и бивши длъжностни лица чрез подвеждащи „професионални контакти", добавиха оттам.