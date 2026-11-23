Полша и съюзниците ѝ от НАТО все още трябва да установят дали навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство в петък е било умишлено. Това заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ясно е, че това е опасен инцидент. Той е свързан с Русия", каза Рюте. Той подчерта, че компетентните органи трябва да установят дали е имало умисъл. По думите му той ще коментира случая, след като Полша и съюзниците ѝ изяснят какво точно се е случило.

Според предварителния анализ на прокуратурата в Люблин трите обекта, паднали в петък в Югоизточна Полша, са руски крилати ракети Х-101. Няма загинали или ранени.