Предполагаемите планове на Русия да изведе в орбита спътник с ядрено оръжие отдавна се обсъждат сред военните експерти. Това заяви в интервю за АПА, цитирано от БТА, Маркус Райснер, анализатор на австрийската армия и преподавател в Терезианската военна академия във Винер Нойщат.

Позовавайки се на данни на американските разузнавателни служби, Райснер посочи, че Русия активно развива ядрените си способности в Космоса. По думите му основната разработка е противосателитна система, която все още не е готова за въвеждане на въоръжение. Той посочи две направления на работа – задвижване с ядрена енергия и възможност за контролирани ядрени експлозии на голяма височина.

Ядрена експлозия в Космоса би предизвикала електромагнитен импулс и би образувала дълготрайни радиационни пояси. Според Райснер подобно оръжие би могло да повреди или да наруши работата на хиляди граждански и военни спътници, използвани от държави и компании по света. Той добави, че Китай и Северна Корея също работят по сходни разработки.

Германските телевизии Ен Де Ер и Ве Де Ер и в. „Зюддойче цайтунг" съобщиха, че според западни военни и разузнавателни служби Москва планира още тази година да изстреля спътник с ядрен заряд. Райснер припомни, че подобни обвинения са били отправени още при изстрелването на руския спътник „Космос 2553" през февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

В хода на войната руският президент Владимир Путин неведнъж е заплашвал, че страната му може да прибегне до ядрения си арсенал. Миналата седмица Путин и президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин публикуваха съвместна „Декларация за мир". В нея те потвърдиха позицията си, че в ядрена война не може да има победител и че такъв конфликт не бива да бъде допускан.