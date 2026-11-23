Гръцката полиция е установила 268 автомобила, които са били откраднати или са били с подправени документи, при акция срещу международните канали за контрабанда на луксозни коли, съобщават гръцки медии. Между 28 септември и 9 октомври са задържани 13 души, предаде телевизия „Стар", цитирана от БТА.

Стойността на откраднатите автомобили се оценява на около 5 млн. евро. Открит е и луксозен плавателен съд за около 1 млн. евро. Разследването е проведено в рамките на две международни операции с участието на Европол, Интерпол и европейската служба за гранична охрана Фронтекс.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщи, че в контейнер на пристанището в Пирея са открити три луксозни автомобила на обща стойност 250 000 евро. Колите са били откраднати в Германия, Словакия и Австрия и е трябвало да бъдат изпратени в Израел.

На граничния пункт Кипи на границата с Турция при река Марица (Еврос) са задържани двама френски граждани и един ливанец. Те са се опитали да изведат от Европейския съюз три автомобила на обща стойност 100 000 евро.