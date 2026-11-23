Таджикистан официално уведоми ООН за оттеглянето си от Римския статут и прекратяването на участието си в Международния наказателен съд, съобщава ТАСС.

Уведомлението беше изпратено до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш на 20 ноември. В съответствие с Римския статут, оттеглянето на Таджикистан ще влезе в сила точно една година по-късно.

На 20 ноември руският президент Владимир Путин посети Таджикистан. През 2023 г. МНС издаде заповед за арест на Путин по подозрение в незаконно депортиране на украински деца. Противно на задълженията си по МНС таджикските власти се въздържаха от арест на Путин (те направиха същото по време на посещението му през 2025 г.). Душанбе беше критикуван в ЕС за това.

През 2024 г. Путин пътува до Монголия, но властите на тази страна членка на МНС също отказаха да го арестуват. Друг член на съда, Унгария, отказа да арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху през 2025 г., въпреки заповедта на съда за предполагаемо извършване на военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

Римският статут, който урежда дейността на МНС, е ратифициран от над 120 държави. Големи държави като Съединените щати, Китай, Русия, Индия и Турция обаче не са членове на съда.