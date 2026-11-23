Американският президент Доналд Тръмп е готов да подкрепи гаранции за сигурността на Украйна по подобие на член 5 от Северноатлантическия договор за колективната отбрана, ако те служат на националните интереси на САЩ. Това заяви специалният пратеник на Вашингтон и зет на президента Джаред Къшнър в публикация в Екс, цитирана от Укринформ и БТА.

Според Къшнър готовността на Тръмп да обмисли такива гаранции е от стратегическо значение за постигането на траен мир. Той определи готовността на Русия да ги обсъди като важна стъпка и възможен знак, че Москва има сериозно намерение да постигне мир. По думите му надеждни гаранции, подкрепени със споразумения за възпиране и предотвратяване на конфликти, биха намалили риска от нова война.

Къшнър се съгласи с украинския президент Володимир Зеленски, че гаранциите трябва да са конкретни, надеждни и ясно формулирани. Всяка от тях ще трябва да получи одобрението на Тръмп и ще подлежи на конституционни и парламентарни процедури. Според пратеника президентът би дал съгласието си само ако е убеден, че гаранциите служат на интересите на САЩ и че по-широките договорености за сигурност правят нарушаването им малко вероятно.

По думите на Къшнър европейските институции и споразуменията за сигурност са основа, която Вашингтон иска да укрепи. Той добави, че ангажиментите на САЩ и Европа трябва да вървят заедно с усилията на Украйна за собствения ѝ просперитет.