Украинският президент Володимир Зеленски отново призова страната му да бъде приета в НАТО. Във видеообръщение към участниците в годишната сесия на Парламентарната асамблея на алианса в Берлин той заяви, че членството би осигурило по-надеждна защита за Украйна и Европа от предложените гаранции за сигурност по подобие на член 5, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Няма ли да бъде по-ефективно просто да приемем Украйна в НАТО? Няма ли това да бъде по-добре за всички нас – по-евтино за осъществяване и по-надеждно от гледна точка на реалното гарантиране на сигурността?", попита Зеленски.

Американските преговарящи предложиха гаранции, които да защитят Украйна от нови руски атаки след края на войната. Те са по подобие на член 5 от Северноатлантическия договор, според който нападение срещу една държава членка се смята за нападение срещу всички.

Зеленски попита кои държави биха подкрепили Украйна при ново нападение, какво точно биха предприели, какви войски биха били разположени предварително на украинска територия и колко би струвало това.

В НАТО има принципно съгласие, че Украйна трябва да стане член, но през последните години САЩ се противопоставят на присъединяването ѝ. На днешните дискусии германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че пътят на Украйна към членство е необратим, отбелязва ДПА.