Единадесет души са убити при руски удар по жилищна сграда в Димер, Киевска област, а двама остават в неизвестност. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. При отделна атака в град Запорожие загинаха трима души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Спасителите в Димер са разчиствали отломките през цялата нощ и са открили телата на още седем души, написа Зеленски във Фейсбук. Момчето Давид, извадено от развалините вчера, получава медицинска помощ, а родителите му вече са при него. В болница са още четирима ранени, сред които жена, спасена през нощта, след като прекарала близо 22 часа под отломките.

По думите на Зеленски издирването и спасителните дейности са били прекъсвани няколко пъти заради опасността от нови руски удари и заплахата от дронове „Шахед". Той заяви, че руското производство на тези дронове, включително на модели с реактивни двигатели, зависи в голяма степен от чуждестранни компоненти, най-вече двигатели и чипове. Украинският президент призова за ефективно прилагане на международните санкции и по-строг контрол върху износа, за да се ограничи производството на оръжия и да се спасят човешки животи.

В Запорожие е била поразена сградата на частна клиника, която не е функционирала по време на атаката, съобщи областният управител Михайло Семикин, цитиран от Ройтерс.