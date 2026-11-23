Държавите от Европейския съюз и НАТО трябва да участват в разговорите за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорител на Европейската комисия в отговор на въпрос за предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва.

По думите на говорителя за Комисията е важно кой ще участва в срещата, а мястото е второстепенно. Разговори за бъдещата архитектура на европейската сигурност могат да започнат едва след прекратяване на огъня, добави той. ЕС редовно съгласува действията си с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

На 19 ноември „24 часа" съобщи, че според Путин Москва е поканила представители на европейските държави в руската столица, за да изясни позициите им по войната в Украйна. 24chasa.bg

Говорителят съобщи още, че миналия петък постоянният представител на Русия към институциите на ЕС в Брюксел е бил привикан в Европейската служба за външна дейност и приет на техническо равнище. Поводът са щетите по посолства в Киев при руски въздушни удари. Според говорителя подобни инциденти са неприемливи съгласно международното право, което защитава дипломатическите обекти.