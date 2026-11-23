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Силни ветрове и проливни дъждове повредиха жилищни сгради и училища, прекъснаха електрозахранването и затрудниха движението в редица населени места в Албания и Косово, съобщават местни медии. Във Феризай, Южно Косово, има един пострадал.

Най-тежко засегнат в Албания е районът на Шкодра, съобщи албанската редакция на „Евронюз", цитирана от БТА. Вятърът е съборил дървета и е повредил покривите на няколко жилищни сгради и на училище. Паднали камъни и свлачища са затруднили движението по няколко пътни артерии.

Прекъсвания на тока има и в северните общини Малъсия е Маде, Вау и Дейес и Фуш-Аръз. В района на Поградец, в югоизточната част на страната, силният вятър е нанесъл сериозни щети по електропреносната мрежа и е оставил няколко села без ток, съобщиха местните власти.

В Косово силният вятър е нанесъл щети във Феризай, Прищина, Джилян (Гниляне) и Призрен, съобщи „Косова Тудей". Във Феризай са повредени търговски обекти, обществени сгради и автомобили. По искане на полицията електрозахранването е било прекъснато заради опасност за населението. Местните власти съобщават за един пострадал.

В Прищина поривите са счупили прозорци на няколко сгради и са отнесли покривите на няколко жилищни сгради. Паднали стъкла са повредили паркирани автомобили. Прекъсвания на тока са отчетени в части от общините Прищина, Джилян, Призрен и Липлян.

Аварийни екипи и техници на електроразпределителните дружества в Албания и Косово работят по отстраняването на щетите и възстановяването на захранването.