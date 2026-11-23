Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че е получил смъртни заплахи от престъпния клан Врачар, но не е уведомил полицията, тъй като според него тя "не съществува". Това каза той в интервю за близката до неговата партия сръбска телевизия "Пинк".

Вучич обвини спечелилата предсрочните парламентарни избори на 25 октомври "Студентска листа", че не се интересува от решаването на проблемите в страната, а единствената ѝ цел е да продължи преследването на предишното управление. По думите му формацията упражнява властта по улиците чрез "въоръжено крило", каквото според него представлява кланът Врачар.

Кланът Врачар е престъпна групировка от Белград, свързвана с убийства, трафик на наркотици и други тежки престъпления, и смятана за част от по-широката мрежа на сръбската организирана престъпност, отбелязва сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

"Вчера получих смъртни заплахи от този клан. Получих ясно и недвусмислено послание, че ще бъда ликвидиран", заяви Вучич, цитиран от регионалната телевизия Ен1. Той добави, че няма смисъл да уведомява полицията, тъй като досега не е бил арестуван нито един член на престъпната група.

Попитан дали се страхува от евентуален арест, той отговори, че срещу него не се води производство. Вучич заяви, че не вижда основания за подобна мярка.

Бившият държавен глава съобщи още, че на 13 декември ще се състои събрание на Сръбската прогресивна партия (СПП), на което ще бъде обсъдено и участието ѝ в следващите президентски избори. Според него при сегашните условия участието на СПП във вота би било безсмислено.

Вучич изрази и съмнение, че скоро ще бъде сформирано ново правителство, като обясни това с липсата на яснота от страна на "Студентска листа" относно състава на бъдещия кабинет.

В събота зам.-председателят на "Студентска листа" Александра Щимац заяви пред телевизия "Инсайдер", че парламентарната група е близо до решение за състава и структурата на новото правителство, припомня регионалната телевизия Ен 1.

Вучич и преди е съобщавал публично за заплахи срещу живота си, припомнят сръбските медии. През юли 2026 г. той заяви, че е получавал смъртни заплахи и показа видеозапис на мъж с нож, отправящ заплахи срещу него, припомня сръбският всекидневник "Данас". През януари 2022 г. сръбският президент съобщи за информация от европейска държава относно подготвяно покушение срещу него, а през 2024 г. също говори за заплахи и предполагаеми планове за убийството му, припомня сръбското списание "Време".