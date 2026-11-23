Още не е известен пълният мащаб на теча

Имената и имейл адресите на потребители на платформа на Европейската комисия са изтекли при кибератака срещу институцията. Пробивът е засегнал EU Academy – онлайн платформата за обучения по политики на ЕС, а Брюксел все още не знае колко мащабно е изтичането на лични данни. Това потвърди говорителят на Европейската комисия Томас Рение пред журналисти в понеделник, съобщи европейското издание "Политико".

„Можем да потвърдим, че платформата EU Academy е засегната от установената киберкампания срещу Комисията. Това доведе до изтичане на лични данни на потребители на EU Academy", заяви Рение пред медията.

По думите на друг европейски представител, пожелал анонимност, тъй като няма разрешение да коментира публично случая, засега не е известен пълният мащаб на теча. Той предупреди, че разследването продължава и последиците от атаката все още се изясняват.

Точният обхват на пробива се установява, обясни Рение. Като предпазна мярка публичният достъп до платформата EU Academy е бил спрян, докато бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност.

Европейската комисия не е изпратила индивидуални имейли до засегнатите потребители. Вместо това е публикувала общо съобщение на интернет страницата на платформата. То съдържа информация за случилото се и начини, по които потребителите могат да потърсят съдействие.

„Не е имало индивидуално уведомяване на потребителите, а общо съобщение на уебсайта до всички в духа на прозрачността", уточни говорителят. По думите му Европейският надзорен орган по защита на данните е бил информиран за пробива.

Междувременно двама високопоставени представители на Европейската комисия предупредиха служителите, че може да има нови временни прекъсвания на вътрешните информационни системи заради кибератаката. Тя вече е попречила на служители да въвеждат данни за заплати и отпуски, а също така е породила опасения, че може да е била компрометирана голям обем лична информация.

Във вътрешна бележка, изпратена в понеделник и цитирана от изданието, изпълнителният заместник-председател на Комисията по технологичен суверенитет и сигурност Хена Виркунен и еврокомисарят по бюджета Пьотр Серафин предупреждават за „допълнителни временни прекъсвания" при въвеждането на актуализации и подобрения в защитата на системите.

„Когато възникват прекъсвания, това е с цел да защитим нашите системи и данни. Разбираме неудобствата, които това може да причини, но защитата на системите и данните трябва да остане приоритет", пишат двамата.

Бележката е изпратена след оплаквания от синдикална организация на служителите, че те не са били достатъчно информирани за атаката и възможните последици от нея.

Попитан дали кибератаката вече е напълно овладяна, Рение отказа да даде категоричен отговор. „Докато разследването продължава, няма да правя окончателни изявления на този етап", заяви той.

Европейската комисия вече потвърди, че в киберкампанията е бил използван инструмент с изкуствен интелект, но все още не е установено кой стои зад атаката. Според Рение разследващите трябва да приключат работата си, преди институцията да може да посочи отговорните за нея.

Случаят се развива на фона на зачестяващите и все по-сложни киберзаплахи срещу правителства, оператори на критична инфраструктура и компании по света, включително атаки, при които се използва изкуствен интелект.

„Последните няколко седмици потвърждават един урок, по който трябва да действаме. Когато нападателите работят със скоростта на машините, ние не можем да реагираме със скоростта на хората", пишат Виркунен и Серафин във вътрешната бележка.

Междувременно Европейската комисия също използва инструменти с изкуствен интелект за откриване на уязвимости в киберсигурността. През последните месеци Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) и вътрешният екип на ЕС за киберотбрана CERT-EU са проверявали системите на Съюза за слабости с помощта на подобни технологии.