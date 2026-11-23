Нидерландското правителство настоява за допълнително намаляване на следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз и смята, че предложените от председателя на Европейския съвет Антонио Коща икономии са недостатъчни, съобщи нидерландската информационна агенция АНП и БТА.

В писмо до парламента министрите на външните работи Том Берендсен и на финансите Елко Хайнен посочиха, че „е трудно да си представим, че това ново предложение би послужило като основа за компромис“.

Европейската комисия първоначално предложи бюджет от почти 2 трлн. евро за периода 2028–2034 г. Група държави, подкрепящи строгата бюджетна дисциплина, сред които Нидерландия, определят сумата като прекомерно висока и настояват за значително съкращаване на разходите.

В събота Коща предложи намаление с над 200 млрд. евро. Предложението му предвижда по-големи икономии от по-ранния вариант на Ирландия за съкращаване на разходите със 160 млрд. евро.

Двамата нидерландски министри отчетоха „стъпки в правилната посока“. Правителството приветства запазването на подкрепата за Украйна в размер на 100 млрд. евро, но настоява общият бюджет да бъде намален още, съобщи радио Бе Ен Ар. Германия, Дания, Австрия, Швеция и Финландия споделят тази позиция. По-рано днес българският вицепремиер Атанас Пеканов също коментира, че предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващия седемгодишен бюджет на ЕС е „в правилната посока“. Ще продължим да настояваме нашите интереси да бъдат взети под внимание, каза Пеканов пред български журналисти в Брюксел след заседание на Съвета на ЕС.

Освен това Нидерландия остава силен противник на предложения нов кредитен инструмент „Катализатор Европа“ (Catalyst Europe). Чрез него страните биха могли да кандидатстват за до 150 милиарда евро под формата на изгодни заеми за „стратегически инвестиции“.

Правителството настоява и за запазване на отстъпката от нидерландските вноски в бюджета на ЕС. Според него прекалено голяма част от предложените икономии е за сметка на отбраната, сигурността и други области, които допринасят за укрепването на геополитическата тежест на Европа.

Хага продължава да се отнася критично към възможностите, които ЕК предлага за финансиране на инвестиции на държавите членки, включително в отбраната и устойчивото развитие. Правителството иска от плановете да отпадне и кризисният механизъм, който би позволил на Брюксел бързо да отпуска съвместни заеми при извънредни обстоятелства, посочи АНП.

В опит да бъде постигнато споразумение по бюджета до края на годината в четвъртък в Брюксел ще се проведе извънредна среща на върха на ЕС.

Нидерландското правителство не очаква договореност още тази седмица, но не смята това за проблем.

„За правителството качеството на споразумението е по-важно от бързината“, се посочва в писмото, цитирано от Бе Ен Ар.

За одобряването на многогодишната финансова рамка е необходимо единодушие в Съвета на ЕС. Ако тази седмица не бъде постигнато споразумение, въпросът ще бъде обсъден отново на срещата на върха на 17 декември.