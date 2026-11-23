"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският посланик в Полша ще бъде извикан във външното министерство във връзка с навлизането на трите руски крилати ракети във въздушното пространство на страната миналата седмица, съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от ДПА.

Говорител на ведомството уточни, че преди това службите за сигурност и военните трябва да приключат разследването на инцидентите.

В събота полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че Варшава ще изрази пред руската страна „най-категоричното си недоволство“ от нарушаването на полското въздушно пространство.

В петък, по време на мащабните руски въздушни удари срещу Украйна, три летателни обекта навлязоха във въздушното пространство на Полша, която е членка на ЕС и НАТО, и се разбиха на нейна територия.

След анализ на отломките полската прокуратура съобщи, че и трите обекта са руски крилати ракети от типа Х-101. Смята се, че те са произведени през четвъртото тримесечие на тази година в оръжеен завод в Дубна, на около 140 километра северно от Москва, пише БТА.

Естонският шарже д'афер в Москва Марек Юхтеги е бил извикан в Министерството на външните работи на Руската федерация във връзка с решението на Талин да затвори граничните пунктове между двете държави, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

Дипломатът вече е пристигнал в сградата на министерството.