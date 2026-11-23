Центристът Гади Айзенкот, комуто е възложено да състави следващото израелско правителство, заяви днес, че не вижда непосредства необходимост от военна операция срещу Иран, предаде Франс прес.

"Иранската заплаха е най-сериозната за държавата Израел, но към момента не виждам пряка и непосредствена заплаха срещу Израел, която да налага намеса преди сформирането на правителство", заяви Айзенкот на пресконференция в парламента в Йерусалим.

По-рано днес бе съобщено, че партиите на настоящия израелски премиер Бенямин Нетаняху и на съперника му Айзенкот ще направят тази вечер нов опит за съставяне на коалиция, ден след завършили без успех разговори, пише БТА.

Съгласно законодателството Айзенкот трямва да състави правителство в рамките на 28 днес от връчването на мандата, което означава до 6 декември, като този срок може да бъде удължен с още 14 дни. На парламентарните избори в края на октомври обаче нито един от политическите лагери не успя да спечели абсолютно мнозинство, което прави сформирането на кабинет трудна задача.

Разполагайки само с 48 от общо 120 места в парламента, бившият началник на генералния щаб на израелската армия е принуден да търси подкрепата на други политически сили, но в собствения му блок няма единство за стратегията: дали да се обедини с ултраортодоксалните партии, да се сближи с арабските политически формации или да състави правителство на националното единство с партията на Нетаняху - "Ликуд".