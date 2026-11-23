Украинска гражданка е обвинена за контрабанда на сребърни накити от Турция у нас за над 53 000 евро през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от вчера, когато на входящо трасе в страната пристига автобус напът от Турция за Украйна, уточниха от Регионалния пресцентър на Агенция „Митници" в Свиленград. В зоната за митнически контрол шофьорът и всички пътници са заявили, че нямат нищо за деклариране. При извършената митническа проверка инспекторите откриват в куфара на една от пътничките – украинска гражданка, четири полиетиленови пакета с бижутерийни изделия от бял метал с декоративни елементи, сред които пръстени, гривни, брошки, медальони, колиета, обеци. Извършената експертиза от вещо лице е установила, че изделията с общ грамаж 8893 грама са изработени от сребро проба 925 и тяхната стойност възлиза на 53 358 евро, пише БТА.

Спрямо жената е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково, като наред с това е бил временно отнет и документът ѝ за задгранично пътуване, допълват от държавното обвинение.

Предходният случай на опит за контрабанда на сребърни бижута в края на юли също бе дело на украинска гражданка, също пътуваща в автобус. Количеството на белия благороден метал обаче бе по-малко - над два килограма, но под прага за носене на наказателна отговорност.