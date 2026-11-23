Управата била убедена, че той не е заплаха за националната сигурност

Управителният съвет на Nvidia възстанови Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор, президент и член на съвета, съобщи компанията в изявление в понеделник. При вземането на решението си съветът е получил информация от висши нива на правителството на Съединените щати и е убеден, че Хуанг не е заплаха за националната сигурност.

Решението е взето след „серия от дискусии и срещи с Хуанг, след които Управителният съвет е останал доволен от откровеността на г-н Хуанг и способността му да ръководи NVIDIA", се посочва в публикацията на сайта за връзки с инвеститорите на компанията, цитирана от Си Ен Ен.

Завръщането на Хуанг бележи значителна промяна в позицията на борда. Миналата седмица новоназначеният председател на борда Харви Джоунс заяви по време на телеконференцията за финансовите резултати на Nvidia, че бордът единодушно е приел доброволната оставка на Хуанг и не възнамерява да го възстанови на поста му.

Това се случва след разкритията от миналата седмица за извънбрачна връзка на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг. Те предизвикаха безпрецедентна криза в компанията, понижиха рязко цената на акциите ѝ и доведоха до оттеглянето на Хуанг от поста главен изпълнителен директор.

Случилото се породи и опасения за националната сигурност след публикации, че той е имал връзка с Алис Хуанг, за която има подозрения, че е била агент на китайското разузнаване.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства решението на Борда на директорите на „Енвидиа" (Nvidia) да възстанови Дженсън Хуан като главен изпълнителен директор и заяви, че завръщането му не представлява риск за националната сигурност на страната .

„Бордът на директорите на „Енвидиа" взе правилното и уместно решение да върне Дженсън Хуан на поста главен изпълнителен директор", написа Тръмп в социалните мрежи.

Президентът добави, че американското правителство няма основания да смята, че възстановяването на Хуан създава риск за националната сигурност. Според него САЩ се нуждаят от лидерството на съоснователя на „Енвидиа", за да бъде гарантиран успехът както на компанията, така и на американската икономика.