Френски изтребител Mirage 2000D е бил засечен за втори пореден ден да изпълнява полет над Черно море. На 23 ноември самолетът отново е действал в район, в който е бил проследен и разузнавателният самолет ARTEMIS II на американската армия. Съвместното им присъствие привлича вниманието към продължаващата разузнавателна активност на съюзниците в региона на фона на войната в Украйна и засиленото руско военно присъствие около Крим.

Френският самолет е идентифициран с позивна FAF7230, модел Mirage 2000D и регистрационен номер 639. Той е излетял от Констанца, Румъния, след което е поел по маршрут над централната част на Черно море. Полетът е повторение на мисия, наблюдавана и на 22 ноември. Това съобщава специализираният независим сайт за проследяване и анализ на военна авиация и военноморска активност Itamilradar.

Особен интерес представлява възможното оборудване на френския изтребител. Mirage 2000D може да бъде оборудван с контейнера ASTAC (Analyseur de Signaux TACtiques), предназначен за радиоелектронно разузнаване (ELINT).

Системата позволява откриването и събирането на данни за електромагнитни излъчвания, най-вече от радарни системи. Така могат да бъдат идентифицирани мрежи за наблюдение, позиции на противовъздушната отбрана и други военни радиоелектронни съоръжения.

Френското Министерство на въоръжените сили изрично посочва ASTAC сред възможностите на Mirage 2000D. Няма обаче как само по данните от проследяването на полета да се потвърди дали контейнерът е бил използван при конкретната мисия.

В същия широк морски район е действал и американският разузнавателен самолет ARTEMIS II с регистрационен номер N159L и позивна BRIO66. Машината е базирана на платформа Bombardier и е конфигурирана за разузнавателни мисии, наблюдение и събиране на информация, включително чрез прихващане на електронни сигнали и комуникации.

Възможностите на двата самолета биха могли да осигурят взаимно допълваща се разузнавателна информация. Докато ARTEMIS II е специализирана въздушна платформа за събиране на данни, френският Mirage може да допринесе с тактическо радиоелектронно разузнаване.

Най-същественото в случая е повторната поява на френския Mirage 2000D на 22 и 23 ноември, отбелязва изданието. Вместо единичен полет се наблюдават две последователни операции на френските Военновъздушни и космически сили над Черно море в рамките на два дни. Това предполага продължаващ интерес към събирането на разузнавателна информация в района.

Черно море остава изключително важна зона за подобни мисии заради продължаващата война в Украйна и значителното руско военно присъствие около Крим и в източната част на морето.