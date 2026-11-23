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Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди днес за "големите заплахи", които според него са надвиснали над страната, и за опасността от тяхното омаловажаване, предаде Франс прес.

Нетаняху каза това малко след като неговият основен политически съперник Гади Айзенкот заяви, че не вижда непосредствена заплаха от страна на Иран, която да оправдава военна операция срещу него.

"Всеки, който омаловажава или подценява тези непосредствени, сериозни и тежки заплахи, го прави по политически причини", реагира израелският премиер в парламента, като отново призова за сформиране на правителство на националното единство, съобщава БТА.