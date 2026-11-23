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Жител на ивицата Газа, работещ за Агенцията на ООН за подпомагане и трудоустройство на палестинските бежанци (UNRWA), е бил убит при израелски въздушен удар в крайбрежната територия, съобщиха Агенцията и местни здравни служители, цитирани от Ройтерс.

Мъжът, назован от медиците като Абдел Ал Хело, е работил до кладенец в бежанския лагер в Джабалия, Северна Газа.

"Първите постъпили данни сочат, че ударът е поразил обект на улицата близо до водния кладенец, за който са се грижили служители на агенцията за палестинските бежанци и охранител. Служителите са изпълнявали обичайните си задължения, свързани с експлоатацията на кладенеца“, заяви пред Ройтерс говорител на UNRWA.

От израелската армия казаха, че проверяват случая, в отговор на запитване на Ройтерс.

Примирието в ивицата Газа между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", постигнато през октомври миналата година с посредничеството на САЩ, спря мащабните бойни действия, но нито сложи край на израелските удари, нито доведе до разоръжаване на ислямисткото движение, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Оттогава в Газа са били убити най-малко 1600 палестинци, по данни на здравното министерство в крайбрежната територия, контролирано от "Хамас", и петима израелски войници според информация на Израел.