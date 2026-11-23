Петима души, сред които три деца, загинаха при предполагаемо изтичане на газ в апартамент в град Кел, Югозападна Германия. Сред жертвите са бащата на семейството, три от децата му и още една тяхна роднина. Други две деца са получили медицинска помощ, пише Süddeutsche Zeitung.

Телата са открити в понеделник в жилище в жилищна сграда на улица „Рихард Вагнер" в Кел, провинция Баден-Вюртемберг, съобщава германската полиция, цитирана от местни медии.

До проверката се стигнало, след като децата не се появили в училище сутринта. Около 11:30 ч. бил направен опит да се установи какво се случва в жилището. Тъй като никой не отворил вратата, била повикана полицията.

Заради съмнения за наличие на газ първоначално спасителните екипи не успели да влязат в апартамента и се наложило да бъде повикана пожарната. По-късно полицаи със специално защитно оборудване влезли вътре и открили петте тела.

При първоначалните действия полицейски служител и жена, която се намирала на мястото, също били леко обгазени и откарани в болница. Двете други деца от семейството били поети от медицинските екипи.

Пожарникарите проверили и останалите апартаменти в сградата. По данни на полицията към момента няма опасност за другите обитатели.

Причините за трагедията все още не са установени. Разследващите проверяват дали става въпрос за техническа неизправност, довела до изтичане на газ, или зад смъртта на петимата стои престъпление. Германските власти не изключват нито една от версиите.

По информация на германските издания Süddeutsche Zeitung разследването продължава.