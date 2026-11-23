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Кремъл обвини Украйна за предполагаема атака срещу руски товарен кораб в Балтийско море и коментира съобщения за удар по руски военен кораб в Либия. Киев, от своя страна, заяви, че е поразил петролна рафинерия в Ростовска област, предаде Ройтерс.

Украйна беше обвинена в "терористична дейност" в Балтийско море след предполагаем украинска атака с дрон срещу руски товарен кораб.

Москва изрази надежда, че държавите от Балтийския регион ще използват влиянието си, за да предупредят Киев да се въздържа от подобни действия.

Руският товарен кораб "Спарта II" се запали в събота след предполагаема украинска атака с дрон. След като се отклони във финландски териториални води, плавателният съд в момента е теглен на буксир обратно към руска територия, пише БТА.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше попитан за съобщенията, че вчера Украйна е нанесла удар по руски военен кораб в либийското пристанище Бенгази.

В отговор той посочи, че информация по случая ще бъде предоставена от руското министерство на отбраната, без да потвърди или отрече съобщенията за атака.

От своя страна, украинските въоръжени сили заявиха днес, че през изминалата нощ са нанесли удар по руска петролна рафинерия в южната Ростовска област.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили каза в публикация в Телеграм, че при атаката са били повредени основна инсталация за преработка на петрол и резервоари.