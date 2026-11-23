Бъдещите правителства ще трябва да спазват план за свиване на дефицита, ако реформата бъде приета

Френският президент Еманюел Макрон обмисля да въведе “златно правило” за бюджетна дисциплина в конституцията, което да важи и за следващите управления.

Идеята му е да успокои инвеститорите на фона на растящия държавен дълг, поскъпващите заеми и все по-трудното приемане на бюджети. Решението обаче не е окончателно. Пред “Фигаро” президентът обясни, че може да придвижи към изпълнение промяната през януари, ако пазарите продължат да бъдат толкова нестабилни.

“Този дебат не е неоправдан”, смята Макрон, чийто мандат приключва през пролетта на 2027 г., а конституцията не му позволява да се кандидатира за трети пореден. В основата на предложението е задължителен многогодишен план за постепенно връщане към балансирани публични финанси - приходите да покриват разходите. За образец служи проект от 2011 г., който предвижда рамкови закони за период от поне 3 години. Те поставят годишен таван на разходите и определят минимум допълнителни приходи, които да се осигурят чрез нови мерки.

Годишните бюджети на Франция, както и социалното осигуряване трябва да се съобразяват с тази рамка. В същото време Конституционният съд също може да проверява дали тя се спазва и би могъл да блокира закони, които ѝ противоречат. Това не значи незабавно премахване на дефицита или пълна забрана на заемите, а правно задължение за постепенно оздравяване на финансите.

“Всяка година установяваме, че буквално се мъчим да приемем бюджет, всяка година започваме от нулата”, коментира финансовият министър Ролан Лескюр. Според него предимството на “златното правило” е, че осигурява средносрочен график и план, така че всяка година страната да следва набелязания курс.

Идеята за “златното правило” идва на фона на тежкото състояние на френските финанси. Правителството очаква дефицитът за т.г. да бъде 5,4% от БВП - много над прага от 3% в ЕС. Наред с това натрупаният държавен дълг е 120% от БВП при средно 60% за ЕС, а фрагментираният парламент прави по-трудни договорките за икономии и данъци. Именно затова инвеститорите искат по-добри гаранции, че задлъжняването ще бъде овладяно.

За 2027 г. кабинетът цели дефицит от 5%, като Лескюр отбеляза, че тази цел “не подлежи на договаряне”. В същото време прогнозата на Париж за икономически растеж е 1% или по-малко - това би затруднило изпълнението на дефицита от 5%, защото възможностите за увеличаване на приходите биха били по-ограничени.

Предложението ще изисква от законодателите от Народното събрание и Сената да одобрят конституционна промяна с мнозинство от три пети, което значи, че Макрон ще се нуждае от подкрепа далеч отвъд собствения си политически лагер. Засега подкрепа за принципа има от десницата, крайнодесните от “Национален сбор” и бившите премиери Едуар Филип и Габриел Атал. Различията обаче остават. Марин льо Пен например предлага собствен механизъм за постепенно намаляване на дефицитите до свиване на дълга до 60% от БВП, а Жордан Бардела настоява да се забрани внасянето на бюджети, които увеличават държавния дълг.

Лидерът на “Републиканците” Брюно Рьотайо подкрепи идеята, но обвини Макрон, че е изчакал “да изпразни хазната, за да реши да ѝ сложи катинар”. Левицата пък вижда в реформата прекомерно ограничаване на демократичния избор. “Това би означавало да обърнем конституцията срещу демокрацията”, коментира председателят на бюджетната комисия Ерик Кокрел от “Непокорна Франция”.

