Нов закон предвижда санкция от 2000 евро за нечетливи номера на колите

Глоби от 30 до 350 евро и отнемане на шофьорската книжка предвижда гръцкият Кодекс за движение по пътищата за неправомерно използване на лявата лента на магистралите. Санкциите зависят от вида на нарушението и категорията на превозното средство, съобщават гръцките медии.

Дори когато се движат с максимално разрешената скорост, водачите нямат право да заемат постоянно лявата или средната лента, ако дясната е свободна. Лявата е предназначена за изпреварване, а след приключване на маневрата шофьорът трябва да се върне вдясно.

Според действащите правила глобата за движение в средната или лявата лента без основателна причина, когато дясната е свободна, може да бъде 30 евро с отнемане на книжката за 10 дни. По-сериозно е наказанието при неправомерно използване на крайната лява лента на магистрала с три или повече ленти в една посока. За водачите на леки автомобили и мотоциклети се предвиждат глоба от 150 евро и отнемане на свидетелството за 20 дни.

Същата санкция се прилага и при неспазване на задължението за връщане в дясната лента след изпреварване. Правилото важи и за пътища с две ленти в една посока.

Още по-строги са ограниченията за тежкотоварните автомобили и автобусите. На автомагистрали с три или повече ленти в една посока камионите с максимално допустима маса над 3,5 тона, автобусите и композициите с дължина над седем метра могат да използват само двете най-десни ленти.

При нарушение се налагат глоба от 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни. В определени случаи санкцията се увеличава с още 40 дни заради квалифицирането на нарушението като антисоциално поведение на пътя.

Законът допуска изключения при задръствания,

когато автомобилите се движат в паралелни колони. Разрешено е и последователното изпреварване на няколко превозни средства, ако маневрата се извършва безопасно и не възпрепятства движението.

В същото време нов законопроект в Гърция предвижда глоба за нечетливи регистрационни номера, ограничения за младите шофьори и промени в правилата за паркиране. Мерките засягат още ограниченията на скоростта, шофьорските изпити и движението по магистралите.

Законопроектът на Министерството на инфраструктурата и транспорта е публикуван за обществено обсъждане на 21 ноември 2026 г.

За нечетлив или трудно разпознаваем регистрационен номер глобата е 2000 евро и отнемане на книжката за 60 дни. Санкцията ще се прилага и когато само едната табела не може да бъде разчетена.

Ограничения се въвеждат и за мощните автомобили. Превозни средства с мощност над 340 конски сили ще могат да управляват само шофьори над 22 г., които притежават необходимата категория от поне 3 г. Двете условия трябва да бъдат изпълнени едновременно.

Начинаещите водачи ще бъдат задължени да поставят специален отличителен знак върху автомобила си през първата година.

Промени се предлагат и при неправилното паркиране. За определени нарушения глобата ще се увеличи от 30 на 60 евро, но ще отпадне десетдневното отнемане на свидетелството за управление на МПС. Това се отнася до паркиране върху разделителни острови, места за зареждане на електромобили и нарушения на някои забранителни знаци. По-тежките санкции за блокиране на рампи за хора с увреждания, пешеходни пътеки и други рискови места се запазват.

Когато един автомобил нарушава едновременно няколко правила за паркиране, ще се налага наказанието за най-тежкото нарушение. Ако обаче остане неправилно паркиран повече от три часа, ще може да бъде наложена нова глоба.

Предвижда се и възможност за

предсрочно връщане на шофьорската книжка

при управление без необходимата категория. След изтичането на поне 30 дни водачът ще може да кандидатства за придобиването ѝ. Ако издържи съответните изпити, едногодишното отнемане ще може да бъде прекратено предсрочно.

Законопроектът уточнява и ограниченията на скоростта в населените места. Максималните 30 км/ч ще важат за еднопосочни улици с една лента и двупосочни улици с по една лента без разделителна ивица. За по-широките улици и пътищата с разделителна ивица общото ограничение ще остане 50 км/ч, освен ако пътните знаци не указват друго.

Съществени промени се подготвят и при шофьорските изпити. Практическата част ще се записва с 360-градусова камера, а идентификацията на кандидатите и изпитващите ще се извършва чрез QR кодове. Изкуствен интелект ще проверява правилното поставяне и функциониране на камерите. Записите ще се съхраняват до шест месеца.

Общественото обсъждане на новите текстове ще продължи до 7 декември.