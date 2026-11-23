Русия да спре с опасните провокации. За това призова канцлерът на Германия Фридрих Мерц, след като руски ракети навлязоха в полското въздушно пространство. И напомни, че Германия и Полша са членове на НАТО, съобщава Ройтерс.

Мерц даде пресконференция заедно с шефа на военния алианс Марк Рюте. Според канцлера са шокиращи съобщенията, че Русия има планове да изкара в Космоса сателит, носещ ядрено оръжие.

Освен това канцлерът на Германия посочи, че нито една държава членка на НАТО няма какъвто и да е интерес от ескалация на напрежението в региона на Балтийско море.

От своя страна Рюте бе категоричен, че алиансът непрекъснато оценява състоянието на своите способности за възпиране и отбрана, запитан за сателита с ядрено оръжие на Русия.

"Мога да ви уверя, че винаги ще правим необходимото, за да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО. Това включва и гарантирането на нашата сигурност по отношение на космическото пространство", каза шефът на НАТО.

Той бе категоричен, че алиансът разполага с различни възможности за реагиране, макар те невинаги да са видими за обществеността. "Виждаме какво се случва в Полша, Естония и други държави. Що се отнася до военната сфера, винаги ще правим оценки на способностите си за възпиране и отбрана и ще предприемаме необходимите промени", допълни Рюте/

По-рано днес, на годишната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, Рюте заяви, че сред държавите членки няма единодушие по въпроса за присъединяването на Украйна към алианса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Въпреки че на Киев е предоставена перспектива за бъдещо членство, решението за приемането на нови членове е изцяло в правомощията на НАТО, подчерта той.