Кои най-красиви небесни явления ще ни очароват в студените дни

Зимата е един от най-благоприятните сезони за наблюдения на нощното небе благодарение на дългите часове тъмнина, ясното небе и впечатляващото разнообразие от космически тела. Независимо дали разполагате с бинокъл, телескоп, или просто наблюдавате с невъоръжено око, през следващите месеци всеки ще намери нещо, на което да се наслади.

Тази зима ще зарадва любителите астрономи с три последователни суперлуни. Те ще продължат поредицата на суперлуната от ноември, която ще изгрее точно днес, на 24 ноември. Ноемврийското пълнолуние е популярно като Луна на бобъра. Нарича се така, защото се смята, че по това време на годината бобрите са завършили строителството на зимните си диги и са натрупали запаси от храна.

Първото и същевременно най-празнично събитие през зимата е суперлуната на Бъдни вечер, която ще достигне своя пик на 24 декември 2026 г. в 1,28 ч UTC (стандартно универсално време, в България UTC+2). Това последно пълнолуние за годината традиционно се нарича Студена луна, а самата суперлуна ще изглежда с до 14% по-голяма и с 30% по-ярка от обикновеното пълнолуние.

Първото пълнолуние за 2027 г., известно като Вълча луна, достига своя пик на 22 януари 2027 г. в 12,17 ч UTC. И накрая, Снежната луна ще е в пика си на 20 февруари 2027 г. в 23,24 ч UTC, като това съвпада с полусенчесто лунно затъмнение. При него Слънцето, Луната и Земята се подреждат приблизително в една линия по време на пълнолуние, вследствие на което

Луната преминава през бледата външна сянка на Земята –

полусянката (пенумбрата). При такъв тип затъмнение Луната само леко потъмнява, така че явлението няма да бъде толкова зрелищно, колкото при пълно лунно затъмнение, при което Луната придобива кървавочервен цвят.

На 6 февруари 2027 г. жителите на Южна Америка и Африка ще станат свидетели на пръстенообразно слънчево затъмнение. В небето то ще изглежда като огнен пръстен, тъй като пръстенообразното слънчево затъмнение настъпва, когато Луната преминава между Земята и Слънцето в момент, в който тя се намира близо до най-отдалечената си точка от Земята – състояние, известно като апогей. За разлика от пълното слънчево затъмнение тук Слънцето не се закрива напълно и небето не потъмнява.

Откакто през есента Сатурн се завърна на вечерното небе, той изгрява все по-рано през зимните месеци – което прави този период изключително подходящ за наблюдението му в удобен час. Ще минат още няколко години, преди отново да видим пръстените под пълен наклон, но през 2026/2027 г. по-опитните в наблюдението ще започнат да различават повече детайли по тях.

За да бъде разгледан добре Сатурн тази зима, ще е необходим телескоп с апертура поне 4 или 5 инча (около 10–13 см) и качествен окуляр, осигуряващ поне 100-кратно увеличение. Биноклите нямат необходимите възможности за това, така че ще е нужен класически телескоп за визуални наблюдения.

Юпитер пък ще достигне опозиция през нощта на 10 срещу 11 февруари 2027 г. – момента, в който планетата е най-ярка и най-близо до Земята, поради което изглежда най-голяма на небето. Това е идеалното време за наблюдение с телескоп, което ще позволи да се видят атмосферните пояси, Голямото червено петно, както и четирите Галилееви луни – Йо, Европа, Ганимед и Калисто. Луните могат да се наблюдават и с голям астрономически бинокъл.

След почти едногодишно отсъствие през ноември Марс се завърна на вечерното небе, а на 19 февруари 2027 г. ще навлезе в опозиция. Въпреки че е една от най-близките до нас планети, Марс е известна с това, че е изключително трудна за качествено наблюдение с телескоп, така че опозицията е най-добрият шанс за това. Тъй като Червената планета технически е по-близо до Земята от Юпитер и Сатурн, наблюдаването му с телескоп би трябвало да е лесна задача, но това съвсем не е така. Марс е малък, с детайли, които се отличават с нисък контраст, и се приближава достатъчно до Земята за наблюдение само за няколко месеца на всеки 26–27 месеца. Дори при използване на по-големи телескопи, през повечето време планетата изглежда просто като размита оранжева точка.

Особено зрелищни и тази зима ще са метеорните дъждове. Метеорният поток Геминиди (наричан и Джеминиди) е активен от 4 до 20 декември, като

достига своя пик през нощта срещу 14 декември 2026 г.

Луната, която е във фаза “млад сърп”, залязва рано – около 21,00 ч, и небето става достатъчно тъмно за оптимално наблюдение. Това е един от малкото метеорни потоци, чийто пик настъпва още преди полунощ.

Геминидите са един от най-интензивните метеорни потоци. Очаква се тази година да бъдат наблюдавани между 120 и 150 метеора на час, което превръща явлението в чудесна възможност за астрофотография. За разлика от повечето метеорни потоци, които произлизат от ледени комети, Геминидите имат за източник скалист астероид, наречен 3200 Фаетон. Отломките му са значително по-плътни от праха, отделян от кометите, което им позволява да навлязат по-дълбоко в атмосферата, преди да изгорят. В резултат на това се наблюдават по-ярки, по-мощни и по-цветни огнени топки (болиди) в сравнение с другите метеорни потоци.

Но най-вълнуващото е, че метеорите от потока Геминиди се отличават със своята многоцветност. Това се дължи на наличието на следи от метали като калций и натрий, които – подобно на фойерверките – оставят след себе си бели, жълти, зелени, червени или сини следи в зависимост от конкретния метал.

Само дни след края на Геминидите настъпват Урсидите (22–23 декември 2026 г.). Пред наблюдението им обаче има няколко пречки. Първо, интензивността на потока обикновено е доста ниска – между 5 и 10 метеора на час. Второ, почти пълната Луна ще затрудни видимостта, като ще позволи да се видят само най-ярките “падащи звезди”.

Първият метеорен поток за 2027 г. – Квадрантидите – ще е активен в периода от 28 декември 2026 г. до 28 януари 2027 г., като пикът му ще е през нощта срещу 4 януари 2027 г. Тънкият намаляващ сърп на Луната няма да попречи на условията за наблюдение, а броят на метеорите може да достигне 100–120 на час.