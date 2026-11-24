България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които се придвижват основно пеша, показват данни на Евростат за 2025 г.

У нас 27,7% от българите над 16 г. заявяват, че ходят пеша като основен начин на придвижване при средно 11,4% за ЕС - така делът у нас е над два пъти по-висок от средноевропейския. На второ място е Румъния с 24,7%, а след нея следват Латвия с 20,7%. В съседна Гърция пеша се придвижват основно 15,6% от хората, а в Испания - 16,3%.

Автомобилите остават най-разпространеният начин на придвижване в ЕС - средно 60,7% от европейците ги използват като основно транспортно средство. В България делът е значително по-нисък - 42%. Най-много коли карат в Кипър - 89,4%. В Словения делът достига 76,1%, а в Ирландия – 70,8%. Румъния е лидер по използването на обществен транспорт - 35,2%. След нея се нарежда Унгария с 31,2% и Люксембург с 30,4%. В България делът е 25,6% при средно 19,4% за ЕС.