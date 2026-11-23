16 предполагаеми престъпници са били застреляни в Мексико по време на ареста на наркобарона Ел Чапо Исидро миналия петък. Това сочат нови данни, представени днес от армията за операцията, при която загинаха и четирима военни, съобщава Франс прес.

"При тази операция загинаха 16 предполагаеми престъпници. В прессъобщението, разпространено от секретариата по националната отбрана в ранните часове на 21 ноември, се споменаваха седем загинали. Останалите бяха открити по-късно", заяви министърът на отбраната Рикардо Тревиля.

Налице е искане за екстрадиция за Фаусто Исидро Меса Флорес, известен с прозвището Ел Чапо Исидро, заловен от мексиканските власти през уикенда, потвърди днес мексиканският министър по сигурността и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуч, цитиран от Ройтерс.

Мексиканският наркобарон, който е в списъка на ФБР с десетте най-издирвани престъпници, бе арестуван по време на операция на мексиканската армия в петък вечерта в град Гуасаве в щата Синалоа, посочва Ройтерс.

Меса Флорес беше арестуван заедно с двама предполагаеми свои съучастници – негов братовчед, за когото се смята, че е негов заместник, и негов шурей, за когото се предполага, че е управлявал финансите на групировката. И тримата са били транспортирани със самолет до столицата Мексико и предадени на федералните прокурори, разследващи организираната престъпност.

Предполага се, че Меса Флорес ръководи наркокартела в Гуасаве, свързан с престъпната организация "Белтран Лейва", съобщава БТА. В миналото той е бил съперник на намиращия се в затвора мексиканския наркобос Хоакин Гусман, известен като Ел Чапо.

Американската Агенция за борба с наркотиците (DEA) определи ареста му като сериозен удар по престъпната мрежа, обвинявана в контрабанда на фентанил и други наркотици в САЩ.

ФБР беше обявило награда от 5 млн. долара за информация, която да доведе до залавянето му. Мексиканските власти съобщиха по-рано, че срещу него има издадена общонационална заповед за арест и отправено от САЩ искане за екстрадиция.