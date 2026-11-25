Американска компания сбъдна мечтата на алхимиците, но ще трябва да изчакаме поне 18 години, за да изчезне радиоактивността на добития благороден метал

Мarathon Fusion, малка компания от Сан Франциско, работеща в областта на термоядрения синтез, обяви на 21 октомври, че месец преди това е успяла да трансмутира, т.е. да превърне живак в стабилно злато, подобрявайки десетократно рекорда на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН).

Базираната в Женева организация управлява най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици в света. През 2025 г. ЦЕРН съобщи, че Големият адронен колайдер - най-мощният ускорител на частици в света, е създал около 29 пикограма злато. Това са 29 трилионни части от грама, равняващи се приблизително на 86 милиарда златни атомни ядра. Само че те са съществували за нищожна част от секундата, преди да бъдат разрушени при сблъсъци с оборудването на ускорителя.

Още в деня на съобщението на американската фирма - на 21 октомври, спот цената на златото затвори на борсите със символично понижение от 0,45% (около 18,70 долара) на ниво 4114,31 долара за тройунция. На следващия ден имаше спад от близо 2%, но бе съвсем краткотраен. А през миналата седмица цената регистрира най-големия си спад, като на практика до момента понижението е от близо 13%. В петък, 20 ноември, борсите затвориха на 3221 евро за тройунция и с този срив

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Превръщането на живак в злато изглежда като сбъдната мечта на алхимиците от средните векове и е нормално световните пазари да реагират бързо.

Преди всичко те имат пресния пример за това какъв ефект оказаха преди няколко години върху диамантената индустрия лабораторно отгледаните диаманти. Те са химически идентични с добиваните от земните недра. Макар специалистите да могат да ги различават под микроскоп, масовото им фабрично производство позволи да се продават на многократно по-ниски цени.

Цените на едро на лабораторно отгледаните диаманти са се сринали с между 90 и 95% спрямо нивата от 2015 г., като конкуренцията им оказа натиск и върху цените на естествените.

През 2025 г. De Beers - най-големият производител на диаманти в света, отчете загуба от основната си дейност в размер на 511 млн. долара.

Всичко това естествено поражда опасения да не се случи същото и с изкуствено създаденото злато и съсредоточи вниманието върху неизвестната за широката публика доскоро щатска компания Marathon Fusion. Тя е основана през 2023 г. от Кайл Шилер и Адам Рутковски, бивш инженер в SpaceX, като разработва горивни системи за бъдещите термоядрени електроцентрали. Целта им е да произвеждат електроенергия чрез сливане на атомни ядра.

На уебсайта си компанията посочва Министерството на енергетиката на САЩ като свой партньор. През 2023 г. тя получава и отличие от ARPA-E – агенцията към министерството, която финансира високорискови енергийни изследвания.

Сред инвеститорите ѝ са Breakthrough Energy – мрежата за климатични технологии, основана от Бил Гейтс, и миннодобивната група Anglo American, която притежава De Beers.

Методът на Marathon, поне доколкото е описан на сайта ѝ, се основава на насочване на неутрони, получени при реакции на термоядрен синтез, към живак. Така металът се превръща в нестабилен изотоп, който впоследствие се разпада до злато.

Компанията твърди също, че е подобрила 40-годишен съветски рекорд със своята плазмена центрофуга – машина, която върти електрически зареден газ с висока скорост, за да разделя изотопите, използвани в горивото за термоядрен синтез. Засега никъде в света няма основания да се разчита на друго злато освен на добиваното от земните недра. СНИМКА: “24 ЧАСА”

В момента Marathon изгражда реактор в Сан Франциско, с който се стреми да постигне рекордна плътност на мощността, тоест максимално количество произведена енергия спрямо размерите на съоръжението.

Само че твърдението за създаденото злато все още не е независимо потвърдено, а наличната информация не позволява да се установи

какво количество е произведено и на каква цена

Преди всичко обаче златото и диамантите се различават. Основният препъникамък пред изкуственото създаване на диаманти беше изобретяването на достатъчно мощна преса. По принцип диамантът и графитът в молива са едно и също вещество – въглерод. При поставянето на въглерод в преса и нагряване до около 1500 градуса атомите на въглерода се пренареждат в кристали, които наричаме диамант. Поевтиняването и масовиризирането на пресите просто даде възможност да се произвеждат диаманти.

При златото обаче нещата не стоят точно така. На първо място, диамантите са луксозна стока, докато златото е несъизмеримо с тях по мащаби.

Според Marathon термоядрената електроцентрала би могла да произвежда около 5 тона злато годишно на всеки гигават електрическа мощност – приблизително колкото е мощността на голям ядрен реактор.

Според тези изчисления 100 подобни централи биха добавили около 500 тона злато годишно към световното предлагане, което се равнява на приблизително 14% от миналогодишния минен добив.

Засега обаче нито една термоядрена електроцентрала не продава електроенергия, а първите търговски съоръжения все още са на години разстояние от реализацията си.

Още по-важно е, че произведеното злато съдържа радиоактивни изотопи и това налага да бъде съхранявано години наред някъде, преди да може да бъде продадено. Затова и не е известно някъде по света да има планове за производство и комерсиализация на подобно злато.

А изглежда доста примамливо, тъй като за разлика от лабораторно отгледаните диаманти златото би било неразличимо от добитото по традиционен начин. Само че - след като изчезне радиоактивността му.

Има и още нещо, което слага спирачки пред лабораторното злато, а това е цената, тъй като не всеки живак е подходящ.

“В случая с американската компания е използван не какъв да е живак, а специален, наречен живак-198”, каза за “24 часа” Даниел Христов, управител на компания, която внася швейцарски златни кюлчета и представя у нас Британския кралски монетен двор.

Това е обогатен живак, а в ценовата листа на германския Институт за редки земни елементи и метали

живак-198 струва 144,50 евро за милиграм

Това прави около 144 500 евро за грам. А днес един грам злато се търгува за около 118 евро. “Тоест дори само живакът струва над 1000 пъти повече от цената на благородния метал”, подчерта той.

Колкото да радиоактивността, тя не може да се премахне нито с пречистване, нито с претопяване. Остава само да се изчака, докато изчезне по естествен път, а по изчисления на самата фирма Marathon Fusion това отнема около 18 години”, каза Христов.

Според него златото ще спре сегашната си низходяща тенденция и цената му ще се стабилизира, когато са налице три фактора: спиране на повишенията на лихвите, поевтиняване на петрола и приключване на принудителните продажби на злато от търговците.