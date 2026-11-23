Всеки, който твърди, че става въпрос само за конституционни промени, не е искрен и или не желае да разбере притесненията на Северна Македония, или има някаква преднамереност, заяви президентът на страната Гордана Силяновска.

На съвместното заседание на Комисията по европейски въпроси и Националния съвет за европейска интеграция, на което беше обсъден докладът на ЕК за Северна Македония, Силяновска посочи като пречки пред напредъка на страната в евроинтеграционния й процес „недостатъчната предвидимост на по-нататъшния процес на присъединяване, недостатъчно ясната граница между критериите за членство и двустранните политически въпроси, както и липсата на достатъчни институционални гаранции, че изпълнението на договорените условия ще позволи реален напредък в преговорите и в самия процес".

„В този смисъл бих искала да отбележа, че моето послание към всички наши съседи е, че добросъседските отношения трябва да бъдат мост към ЕС, а не инструмент за безкрайно отлагане на европейската перспектива на съседа. В добросъвестност, с взаимно уважение и реципрочност, нека използваме езика на основните учредителни актове на Европейския съюз, нека се чуваме, нека се опитваме да се разбираме и когато не сме съгласни, нека не си викаме, защото високият тон няма да накарат умните и мъдрите да бъдат чути", заяви Силяновска.

По думите й Северна Македония очаква ЕС „като обективен посредник да даде ясно да се разбере чрез строги правила, че билатералните въпроси, които не са свързани с критериите за присъединяване, не трябва да бъдат част от преговорите и този принцип трябва да има реално институционално приложение, а не да остане само декларативен".

Президентът на Северна Македония посочи, че е добре, че докладът на ЕС за напредъка на страната не отбелязва регрес.

„Видимо е, че напредъкът в определени области в доклада е резултат от изпълнението на програмата за реформи, но мисля, че той не е достатъчен като механизъм за насърчаване на забързването на реформите. Като първата страна в региона, която създаде собствена национална програма за приемане на правото на ЕС, със система за актуализиране и мониторинг, нашата работа по реформите, допълващи присъединяването към ЕС, може и трябва да бъде по-динамична и всеобхватна и ние трябва да актуализираме тези инструменти", заяви Силяновска, уточнявайки, че конституционните промени „не са реформи, необходими съгласно правото на ЕС, а наложено условие извън правото на ЕС".

„Нашата задача, като избрани от гражданите е да защитаваме държавните интереси. Същевременно, разбира се, не трябва да забравяме европейската цел и европейския дневен ред. За мен е наложително да запазим капацитета за реформи и да не хабим енергия по наложени теми, т.е. връщане към историята", заяви Силяновска.

Че в заключенията на ЕК е посочено, че няма придвижване по отношение на ангажимента за промени в конституцията посочи първият вицепремиер на страната Беким Сали, според когото докладът на ЕК за напредъка на Северна Македония е основа за открит и отговорен дебат, а европейската интеграция изисква институционална приемственост, парламентарен контрол и участие на цялото общество. Сали призова за конструктивно парламентарно сътрудничество, за да се превърнат препоръките на Европейската комисия в ясни отговорности, реалистични срокове и конкретни резултати за гражданите.