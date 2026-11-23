Иска да се забрани на Русия да ремонтира рафинерии, както и да се обслужват танкери, застраховани там

Европейската комисия предложи допълнително разширяване на санкциите срещу Русия.

"Целта е да увеличим натиска над Русия, за да прекрати войната срещу Украйна", заяви шефката на комисията Урсула фон дер Лайен при представянето на предложението.

Фон дер Лайен съобщи, че предложението предвижда изключване на 60 руски банки от системата за междубанкови съобщения "Суифт", налагане на забрана за предоставяне на Русия на услуги в областта на енергетиката и особено за ремонта на рафинерии, както и забрана за обслужване на танкери, застраховани в Русия.

ЕК предлага въвеждане на забрана за издаване на визи за бивши руски войници. Те представляват заплаха за Европа, каза Фон дер Лайен. Предложението на комисията включва забрана европейци да участват в управлението на руски дружества, на руснаци - в управлението на европейски спортни федерации, както и на спортисти да се състезават под руския флаг, а също и забрана за показване на официални руски символи, съобщава БТА.

"Ще продължим да предлагаме нови санкции, докато руската страна не покаже истинско намерение за траен мир в Украйна", категорична бе Фон дер Лайен. Днешното предложение подлежи на единодушно одобрение от държавите в ЕС.

ЕС вече е одобрил 21 пакета от санкции срещу Русия от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г. Мерките имат за цел да отслабят икономическите и военните възможности на Русия да продължи войната. От 21-я пакет бяха извадени руският патриарх Кирил и собственика на "Лукойл" Вагит Алекперов.

Това стана, след като България се обяви против това двамата да бъдат част от новите санкции. Темата тогава коментира външният ни министър Велислава Петрова, която участваше в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.